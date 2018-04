Auto finisce nel torrente, deceduto un 39enne. Inutili i tentativi di rianimarlo

Ancora un’altra vittima di incidenti stradali nel reggino: la seconda nell’arco di sole 24 ore (LEGGI). Questa volta teatro della tragedia la bretella del torrente Calopinace, nel capoluogo.

A perdere la vita è stato un 39enne, Giuseppe Cotroneo, deceduto sul colpo a causa delle ferite riportate dopo che la sua vettura, una Suzuki Vitara, per cause ancora in corso di accertamento, è finita oltre la carreggiata precipitando nel torrente.

Nonostante l’intervento dei vigili del fuoco per Cotroneo non c’è stato purtroppo nulla da fare: circa una quarantina di minuti sono durati infatti i tentativi di rianimarlo con un massaggio cardiaco praticato dai soccorritori in attesa che arrivasse l’ambulanza del 118.

Sul luogo della tragedia anche la Squadra Volanti e la polizia municipale per i rilievi.