Crotone all’asciutto, ultimati i lavori: entro domani dovrebbe tornare l’acqua

Sono stati ultimati i lavori di riparazione alla condotta in comproprietà dell’ex Consorzio industriale di Crotone (oggi Corap) e del Consorzio di Bonifica Jonio Crotonese, che alimenta l’impianto di potabilizzazione Neto della Sorical e al servizio, principalmente, della città capoluogo ed Isola Capo Rizzuto.

L’ufficio tecnico del Corap ha comunicato alla Sorical, intorno alle 18,30 di stasera, che gli interventi sono stati completati e che era imminente l’avvio delle manovre di rilascio dell'acqua.

I tecnici dell’azienda regionale stimano in almeno 4 o 5 ore il tempo necessario per l'arrivo delle portate a regime, necessarie per alimentare tutti i serbatoi di Crotone, compreso il "Vescovatello Alto", fermo da ieri sera per la mancanza di acqua potabile.

La condotta riparata trasporta l’acqua grezza dalla vasca di accumulo di Calusia (Cotronei), a sua volta alimentata dal rilascio degli impianti di idroelettrici Silani, fino all’impianto Sorical alle porte di Crotone.

Il servizio, per i cittadini, dovrebbe riprendere nella notte per alcune zone e domani mattina per il resto della città e Isola Capo Rizzuto.