Sanità, Cuda (Pd): convocare gli Stati generali calabresi

Cuda

Alice Mafrica di Melito Porto Salvo affetta da un tumore evidenzia i limiti del servizio sanitario regionale che purtroppo sono condivisi dalla comunità calabrese ponendo l'accento sulla emigrazione sanitaria che porta diversi ammalati a curarsi al Nord e sulle criticità organizzative e strutturali che ciò comporta.

L’appello - preso in carico da Gianluca Cuda, Segretario Provinciale Pd di Catanzaro - lanciato dalla Mafrico alle istituzioni, riguarda la convocazione degli Stati generali della sanità calabrese a partire dai medici di famiglia per avere elementi certi sullo stato di salute dei nostri concittadini. Dati per capire l'incidenza delle patologie tumorali. Confrontarsi con i primari di oncologia delle strutture sanitarie calabresi. Arrivare al registro tumori.

“L'auspicio è che tale proposta possa essere condivisa e accolta – dichiara Cuda - confidando in un esito positivo invio i miei più cordiali saluti senza dimenticare di fare un grande in bocca al lupo ad Alice Mafrico e a quanti come lei combattono queste patologie ogni minuto della propria vita”.