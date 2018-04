Antica Kroton, La Prossima Crotone: “proseguire col progetto anziché criticare”

Margherita Corrado

“Pensavamo che il nostro intervento dello scorso 21 marzo avesse chiarito l’impostazione del lavoro dell’amministrazione Pugliese e soprattutto la disponibilità ad ogni confronto tecnico o politico che sia”.

È la nota di La Prossima Crotone sulle incongruenze sollevate dalla senatrice e archeologa Margherita Corrado (M5S) riguardo al progetto dell'Antica Kroton.

“Ricordiamo che l’Antica Kroton ha navigato per oltre due anni in un percorso fatto di dialogo, confronto, concertazione, tutto racchiuso presso e sul tavolo dell’assessore regionale all’Ambiente senza mai approdare ad alcuna conclusione operativa – chiarisce la nota. In quelle occasioni, e per quei due anni, l’archeologa Corrado avrebbe potuto, e forse anche dovuto, esprimere pubblicamente le proprie perplessità, anche quelle sulla “torta” che allora, e non oggi, si stava impastando, e avrebbe, in tal modo, incontrato ed ottenuto il plauso nostro e dei crotonesi”.

“Vorremmo ribadire, nuovamente, che l’attuale “Progetto Antica Kroton” è quasi per intero quello impastato e cotto su quel tavolo, il Comune è intervenuto, com’è giusto che sia, sugli interventi interni alla città, ma l’area difronte le ex fabbriche, i percorsi subacquei, gli interventi su Capo Colonna, gli oblò e i musei sospesi, nascono tutti dal famoso tavolo Rizzo-Corrado. Se proprio di torta vogliamo parlare – punge la nota - allora l’amministrazione Pugliese ha avuto il merito di togliere qualche pasticcino dal tavolo”.

“L’amministrazione Pugliese, visto il tanto, troppo tempo perso, ha voluto fare in fretta, senza ulteriori indugi, ritenendo di avviare, finalmente, una fase operativa che, comunque, prevede ogni necessario ed utile aggiustamento anche in termini di riprogrammazione di alcuni interventi. Riprogrammazione, monitoraggio e coordinamento che, così come previsto nella convenzione sottoscritta qualche settimana fa da Comune, Regione e Mibact, sono affidati al “Tavolo direttivo”, che potrà apportare modifiche anche radicali a seguito di una “vera, reale e partecipata concertazione” con la città e non più fra pochi “intimi” - spiega la squadra di Pugliese.

“D’altronde, l’amministrazione Pugliese, in sede di confronto, prima della sottoscrizione dell’accordo, ha già espresso alcune perplessità sul progetto, perplessità che, guarda caso, in parte coincidono con quelle espresse dalla Corrado – precisa la nota - e che l’ingegnere Germinara, dirigente del Settore IV del Comune di Crotone, illustrando il progetto, durante l’ultima riunione della II Commissione consiliare, ha avuto modo di ribadire, in modo preciso e puntuale”.

“A questo punto appare più che condivisibile la decisione dell’Amministrazione Pugliese di andare avanti e non invece di stare fermi (quasi eternamente) o peggio andare indietro, con il solo scopo di perdere finanziamento e occasioni. Forse perché – sottolinea infine il commento - si è preferito e si continua a preferire, esercitare, in ogni potenziale occasione di sviluppo per la città, quella funzione inibitoria, di permanente critica e di perdurante dileggio, che punta a “non far fare” e a non concludere nulla”.

“In questo senso, il sindaco Ugo Pugliese, nei prossimi giorni, - chiosa - convocherà un incontro con tutte le più alte rappresentanze istituzionali per confrontarsi e, in tal modo, condividere un percorso di fondamentale importanza per le prospettive di crescita della città”.