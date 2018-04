Apre a Catanzaro Lido il primo mercato al coperto di “Campagna Amica”

Sarà, prima in Calabria, la città capoluogo di Regione ad inaugurare sabato prossimo, 7 aprile, alle ore 10,00 a Catanzaro Lido in via Nazionale,51 il primo mercato calabrese al coperto di “Campagna Amica – Coldiretti.

“E’ il primo – commenta il presidente Regionale Pietro Molinaro -, ma ne seguiranno altri nelle città capoluogo di provincia; il progetto – aggiunge - è realtà e porteremo in uno spazio coperto gli stand degli agricoltori con la vendita diretta dei loro prodotti di stagione a chilometro zero e anche di pesce fresco. Nel corso dell’inaugurazione che vedrà presenti anche i rappresentanti delle Istituzioni locali, verranno resi noti i dettagli del funzionamento del mercato. L’apertura conferma il percorso di costante crescita della rete di Campagna Amica che punta a valorizzare il prodotto agricolo e agroalimentare e la filiera corta, rispettando le esigenze dei cittadini – consumatori che in numero sempre maggiore lo chiedono”.

Il Mercato di Campagna Amica non sarà solo luogo di compravendita, ma anche di socialità, prossimità, di incontro tra chi produce e consuma e con un occhio particolare rivolto alle famiglie e agli studenti che frequentano l’Università. Il mercato si arricchirà di volta in volta di eventi in modo da essere la giusta vetrina per i prodotti della nostra terra e del mare, che contribuiscono in modo determinante alla valorizzazione complessiva del territorio.