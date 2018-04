Caso Fallara: pg Cassazione chiede la conferma della condanna per Scopelliti

Il sostituto pg della Cassazione, Francesco Salzano, ha richiesto stamani ai giudici della quinta sezione penale la conferma della condanna di 5 anni reclusione per Giuseppe Scopelliti.

L’ex sindaco di Reggio Calabria ed ex Governatore della Regione Calabria è accusato di abuso d'ufficio e falso in atto pubblico e per questo era stato condannato in primo grado a 6 anni, poi lievemente ridotta in appello, nel processo scaturito dagli ammanchi nei bilanci del Comune della città dello Stretto dal 2008 al 2010, indagine che prese il nome di "caso Fallara", dall'ex dirigente dell'assessorato comunale al Bilancio, Orsola Fallara, nominata da Scopelliti nella carica, e che si suicidò ingerendo acido muriatico.

I difensori di Scopelliti, oltre a chiedere l'annullamento della condanna, hanno rilevato anche che alcuni capi di imputazione sarebbero ormai caduti in prescrizione.

I giudici della Cassazione, la cui decisione è attesa in serata, dovranno decidere se confermare o meno la condanna a 2 anni e 4 mesi inflitta in appello a tre membri del collegio dei revisori dei conti.