L’appello di Corrado (M5S) al sindaco: “presunta fosforite al Castello Carlo V”

L’archeologa crotonese Margherita Corrado si rivolge al sindaco Ugo Pugliese per segnalare una presunta presenza di materiale di colore grigio-celeste somigliante alla fosforite, minerale altamente nocivo poiché contiene Uranio 238, rilevato all’interno del Castello di Carlo V, e precisamente nelle adiacenze delle ex caserme Campana e Sottocampana, sedi della Biblioteca Comunale “A. Lucifero” e del Museo Civico e nei pressi dei due bastioni di N-E e S-E della fortezza medesima.

La senatrice calabre del M5S incita il primo cittadino ad intervenire al più presto per “sanare quello che potrebbe configurarsi come un grave pericolo per l’incolumità pubblica”.