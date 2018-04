Auto in fiamme nella notte. Rogo domato dai vigili del fuoco

Un’auto parcheggiata è stata distrutta da un incendio nella centrale via Gariani di Catanzaro, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per domare il rogo che ha interessato, in particolare, una Fiat 500L.

Ad accorgersi delle fiamme sono stati i residenti che hanno chiamato i pompieri. L’intervento dei soccorsi ha limitato i danni al solo vano motore e parte anteriore della vettura.

Dai primi rilievi effettuati non è stato rinvenuto alcun elemento utile circa l’origine dolosa del rogo, anche se al momento non si esclude alcuna ipotesi. Non si registrano persone ferite o intossicate.