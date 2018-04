Ponte chiuso a Mongrassano, protesta dei cittadini

Stanno protestando da questa mattina i cittadini del comitato spontaneo "Apriamo il ponte". Il ponte di Mongrassano Scalo è stato chiuso, a causa del maltempo che lo ha danneggiato nel febbraio scorso. La struttura, che collega il territorio di Mongrassano e Torano Castello con l'area di Bisignano, è il collegamento per insediamenti commerciali e industriali e anche aree adibite all'agricoltura intensiva.

La sua chiusura sta infatti causando gravi danni economici alle aziende del territorio e per questo motivo i cittadini, che hanno già effettuato in altre occasioni proteste simili, chiedono alle istituzioni di adoperarsi per ripristinare la funzionalità del ponte al più presto.