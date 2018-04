Colpisce un giovane con forbici e stecca di biliardo. Denunciato ospite centro accoglienza

Prima una lite per futili motivi, poi la rissa. È successo nel centro di accoglienza “Stella del Sud” a Brognaturo, in località Lacina.

I militari di Serra San Bruno, con i colleghi dell’aliquota radiomobile, sono infatti intervenuti nella struttura dopo una una richiesta d’aiuto arrivata al 112.

Una volta sul posto i carabinieri vi hanno trovato uno degli ospiti sanguinante in più punti del corpo. Hanno così attivato i soccorsi che hanno assistito il giovane, trasportandolo nell’ospedale cittadino dopodiché hanno iniziato ad indagare per tentare di far luce sull’aggressione.

Grazie alle dichiarazioni di alcuni testimoni e alla visione delle immagini delle telecamere gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dei fatti: per dei futili motivi un altro ospite, F.Y., un 25enne originario del Gambia, ha colpito prima con un paio di forbici, poi con una stecca di biliardo, un connazionale 22enne, causandogli una serie di lesioni sul corpo e in testa.

I Carabinieri hanno così denunciato all’Autorità Giudiziaria competente il giovane per lesioni personali aggravate.