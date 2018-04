Entra in casa per vendere degli abiti, ma svaligia la camera e fugge via

Voleva vendere abiti a una signora anziana e una volta dentro casa si è introdotto nella camera da letto dove ha rubato vestiti e diversi oggetti. È successo a Girifalco, dove la donna è stata truffata. Nonostante le raccomandazioni degli ultimi giorni da parte dei carabinieri, la donna ha fatto entrare l’uomo per offrire un caffè in attesa di vedere la merce, ma quando si è recata in cucina per preparare il caffè, l’uomo è entrato nella camera da letto e ha portato via quello che ha trovato. La signora è quindi rientrata nella stanza, dove ha trovato i cassetti messi a soqquadro, i vestiti lasciati sulle sedie.