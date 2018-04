Lavori sul serbatoio, ripristino entro domani

Invece di ridurre la portata idrica, la Sorical ha interrotto la fornitura al serbatoio di accumulo di Vescovatello Alto a Crotone. È quanto fa sapere la Congesi che precisa che al momento tutta la rete idrica servita è completamente vuota, nello specifico la fornitura idrica è stata interrotta nelle seguenti zone della città: Centro Storico, via S. Leonardo, discesa S.Leonardo, viale Gramsci, viale Magna Grecia e traverse, via Risorgimento, via Libertà e traverse, via Falcone, via Borsellino, parco Carrara, via Matteotti, via Roma (parte alta), via Venezia (parte alta), via S. Croce, via Paternostro, via S. Francesco, via Carrara, via Manna, via G. Da Fiore, via Nazione Unite e traverse, zona Lampanaro.

Il ripristino delle condizioni normali, considerato quanto comunicatoci dagli enti interessati alla manutenzione in oggetto, dovrebbe avvenire in nottata ed al massimo nelle prime ore di domani. Sarà cura di Congesi informare in tempo reale sull'evolversi degli eventi.