Criminalità. Vibo, Crotone e Reggio tra città con più omicidi

Il numero degli omicidi è in calo. Per il Viminale sono stati 343 (di cui 46 attribuibili alla criminalità organizzata e 128 in ambito familiare-affettivo), l'11,8% in meno dell'anno precedente. Un decremento tendenziale che riguarda anche le grandi città, dove nel 2016 - l'anno cui si riferiscono gli ultimi dati consolidati - si sono registrati 63 omicidi a Napoli, 21 a Roma, 17 a Milano, 7 a Genova, Bologna e Palermo, 4 a Firenze.

Sono i dati raccolti dal Sole24Ore che nella classifica annuale per numero di residenti vede la città di Napoli nella top ten, si attesta infatti al settimo posto, con 10,43 ogni 100mila abitanti. Al primo posto si conferma Nuoro (21,78), davanti a Vibo Valentia, Crotone, Reggio Calabria, Foggia e Sassari; dall'ottava alla decima posizione, si piazzano Siracusa, Caltanissetta e Trapani.

Così nel 2016 le denunce di reato sono state circa 2 milioni e mezzo (poi ulteriormente diminuite, del 9,2%, l'anno passato). Nell'ultima graduatoria generale, sempre secondo Il Sole 24Ore, e' a Milano che si registra la maggior incidenza di reati ogni 100mila abitanti (7.375 in dodici mesi): in termini assoluti, con 630 denunce al giorno, il capoluogo lombardo scavalca Roma (627) e precede Torino e Napoli, con circa 370 denunce al giorno. In queste quattro province si concentra quasi il 30% del monte denunce presentate, a fronte di una popolazione poco sopra il 21% di quella nazionale.

Nella classifica dei furti, Rimini (con 6.871 ogni 100mila abitanti) precede Milano, Bologna, Torino, Firenze, Roma, Pisa, Lucca, Prato e Modena; in quella delle rapine Napoli (221,6) è in testa davanti a Milano, Caserta, Palermo, Rimini, Torino, Prato, Bari, Roma e Catania; in quella delle estorsioni, Nuoro (33.31) è al primo posto davanti ad Asti, Foggia, Catanzaro, Vibo Valentia, Caserta, Bologna, Siracusa, Rimini e Isernia.

Un discorso a parte meritano truffe e frodi informatiche, in deciso aumento: nel 2016 la parte del leone l'ha fatta Trieste (398 ogni 100 mila abitanti) seguita da Savona, Imperia, Nuoro, Sassari, Genova, La Spezia, Bologna, Siena e Napoli.