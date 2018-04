Invalsi, domani la prova delle medie. Per la prima volta al computer

Verranno eseguite al computer le prove Invalsi che inizieranno domani e potranno essere svolte fino al 21 aprile. Domani saranno 574.600 gli studenti delle terze medie che si cimenteranno con la prova usufruendo delle postazioni nelle scuole, quelle effettive sono 216mila. Quindi ogni istituto ha a disposizione un computer per ogni 2,5 studenti circa.

Tra le altre novità introdotte per l'esame 2018 c’è inoltre la prova di inglese che per la prima volta, come quella di italiano e matematica, si svolgerà al computer.