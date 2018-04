Algieri (Anf), fusione Comuni: “stabilire ambito territoriale dei giudici di pace”

L’avvocato Graziella Algieri, quale Presidente Anf di Castrovillari (Associazione Nazionale Forense), nonché Presidente Comitato Cor Bonum, rivolge un’istanza al Presidente del Tribunale di Castrovillari, al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari e al Commissario della Città unica di Corigliano Rossano.

“Il Comune è, oramai unico ma sono presenti ben due uffici del Giudice di Pace – si legge nel documento - la domanda è tra le più ovvie: a quale dei due Giudice di Pace si dovrà citare parte convenuta residente nel Comune unico della città di Corigliano Rossano per i prossimi giudizi? A quali criteri si dovrà fare riferimento per determinare la competenza territoriale tra i due uffici oggi esistenti nello stesso Comune?"

“Urge - incalza l’avvocato Algieri - una apposita circolare da parte del Tribunale competente di Castrovillari per evitare danni e disagi ulteriori ai cittadini e alla stessa giustizia. Nella fattispecie – sugerisce Algieri - si potrebbe far coincidere l’ambito territoriale, per determinare quale dei due uffici adire, con le due preesistenti ed ex Preture di Rossano e di Corigliano Calabro. Una tempestiva circolare da parte del Tribunale competente non solo è indispensabile ma anche operosa, essenziale, per fissare i criteri da adottare in una fattispecie singolare, determinata dalla fusione delle due città e non preventivamente esaminata e discussa nella sua essenziale pianificazione”.

“Attivarsi alla soluzione della questione da parte del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari e del Commissario competente non solo è basilare – chiosa la nota - ma doveroso per garantire il preciso andamento della giustizia”.