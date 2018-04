Una studente del “Classico” prima alle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche

Si sono svolte lo scorso 15 marzo 2018 nelle aule del Liceo Classico “P. Galluppi” di Catanzaro le Gare Regionali di selezione che permetteranno a sette studenti dei Licei della Calabria di concorrere alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e delle Civiltà Classiche che si svolgeranno a Pavia dall’8 all’11 maggio 2018.

Le Olimpiadi Classiche, bandite ogni anno dal MIUR – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica, rientrano tra le azioni finalizzate alla riflessione sulle Indicazioni Nazionali per i Nuovi Licei, nonché tra le iniziative per potenziare e valorizzare le eccellenze degli studenti nell’ambito delle Lingue e delle Civiltà Classiche.

Le selezioni regionali prevedono tre prove, una di Greco, una di Latino ed una di Civiltà Classica. Tutte le prove hanno particolarmente affascinato i quasi 100 studenti provenienti dai Licei della Regione, eccellenze selezionate in base alla media dei voti riportata nell’anno precedente ed alla valutazione intermedia nelle materie di riferimento dell’anno scolastico in corso.

I sette posti assegnati alla Calabria per la successiva partecipazione, a Pavia, alla fase finale nazionale delle Olimpiadi, sono stati suddivisi dal Comitato Olimpico Regionale in tre posti per Civiltà Classiche e due per ciascuna delle prove di Greco e di Latino.

Il Dirigente Vicario dell’Ufficio Scolastico, Angela Riggio, ha con proprio decreto dichiarato i seguenti vincitori:

per la prova di Latino, Matteo Domenico Varca del Liceo Classico “Pitagora” di Crotone, voto 10/10; MESSINA Salvatore del Liceo Classico “Borrelli” di Santa Severina, voto 9/10;

per la prova di Greco, Alessio Petrone del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria, voto 9/10; TRENTO Serafino Filippo del Liceo Classico “S. Nilo” di Rossano (CS), voto 9/10;

per la prova di Civiltà Classiche, Tarquinia Palmieri del Liceo Classico “P. Galluppi” di Catanzaro, voto 10/10; CATAPANO Giovanni del Liceo Classico “Colosimo” di Corigliano Calabro, voto 9/10; GIGLIO Roberto del Liceo Classico “P. Galluppi” di Catanzaro, voto 9/10.

“L’allievo si è distinto nella prova dimostrando eccellenti capacità logico-interpretative nella comprensione del passo sallustiano, di cui ha presentato due traduzioni, la cui resa è, nella versione “libera”, splendidamente interpretata, e in quella letterale puntualmente corretta. La ricodifica in lingua italiana è eccellente, palesando pertinenza, ottime competenze e capacità di argomentazione anche nella risposta alle domande. VOTO 10/10”. Questo il giudizio del Comitato Olimpico espresso sull’elaborato dell’alunno del Liceo Classico “Pitagora” Matteo Domenico Varca.

La Prof.ssa Caterina Fiorita, che nel triennio ha seguito il percorso dell’alunno nel suo approfondimento delle lingue e civiltà classiche, sottolinea come un lavoro attento, curato, perfezionato con spirito critico unito a grande passione per le “Humanae Litterae” possa condurre a risultati eccellenti.