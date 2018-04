Ruba il “messale” durante la messa di Pasqua: rintracciato e denunciato 48enne

I Carabinieri di Cosenza nella mattinata di oggi, hanno denunciato in stato di libertà un 48enne del posto, incensurato, responsabile di un furto in chiesa.

Il tutto è accaduto nella mattina di Pasqua, quando, al termine della tradizionale messa, i fedeli uscivano dalla piccola Cappella dell’ospedale “Annunziata” di Cosenza. Solo il 48enne ha aspettato dentro finché la chiesa è rimasta vuota per poi avvicinarsi all’altare per rubare il messale, tradizionale libro utilizzato dal parroco per il cerimoniale religioso. Il furto è stato notato da una dipendente dell’Ospedale che ha deciso di seguirlo fino al parcheggio esterno dove lo ha osservato salire a bordo di una veicolo del quale è riuscita solo parzialmente a leggere la targa.

La segnalazione è stata poi diramata ai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile che sono arrivati ad un uomo residente in un comune limitrofo a Cosenza; mandata una pattuglia lungo la strada che collega il Capoluogo con il comune, è stato possibile individuare il veicolo e fermarlo. La successiva ispezione veicolare ha permesso di trovare, nascosto nel sedile posteriore, il messale sottratto, che è stato quindi recuperato.

Nella mattina il testo sacro è stato riconsegnato ai Frati Cappuccini della Cappella dell’ospedale che hanno ringraziato per il pronto ed efficace intervento posto in essere dai Carabinieri. L'uomo non ha dato spiegazioni, sono in corso indagini per comprendere il motivo del gesto.