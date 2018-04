Volley: al “PalaCalafiore” va in scena l’Azzurro nazionale

Il “PalaCalafiore” si tingerà di azzurro. Gli azzurri guidati da Gianlorenzo Blengini dopo qualche giorno di raduno tra Roma e Reggio Calabria, proprio nella città dello stretto faranno il loro esordio al PalaCalafiore contro l’Australia Il prossimo 18 maggio, fra.

L’ultima apparizione azzurra in riva allo stretto risale a dieci anni fa e questa gara è, per l’intera nostra regione, un momento per respirare il Volley che conta, quello che tutti siamo abituati a vedere in televisione. L’importante manifestazione sportiva è stata voluta dal Comitato regionale della Fipav, mentre l’organizzazione dell’evento è stata affidata al Comitato Territoriale guidato dall’ottimo Presidente, Domenico Panuccio.

La nazionale Italiana giungerà a Reggio Calabria già dal 14 maggio e il COL sta già preparando una serie di iniziative che vedranno impegnati gli atleti, i tecnici e lo staff della nazionale in vari incontri istituzionali e in giro per le scuole per sponsorizzare il volley ma soprattutto per fare entrare i ragazzi/e in contatto con i beniamini che ci tengono incollati davanti alla Tv.

“Quello di riportare nella città di Reggio Calabria la nazionale italiana di volley maschile, massima espressione di questo sport, è un desiderio che avevo espresso già dal primo giorno della mia elezione a Presidente – ha dichiarato un visibilmente soddisfatto Domenico Panuccio-. Se oggi ciò si è avverato il merito non è sicuramente mio, ma del Presidente Federale Bruno Cattaneo e del Vice Presidente Giuseppe Manfredi, a loro vanno i mie ringraziamenti per aver dato alla nostra Provincia e alla Regione questa grande opportunità, di vedere dal vivo all’opera la Nazionale Italiana medaglia d’argento alle ultime olimpiadi . Era lo scorso mese di ottobre quando il presidente Cattaneo è stato ospite a Reggio Calabria, in quell’occasione era venuto per incontrare il Sindaco della Città, Giuseppe Falcomatà, e gli altri amministratori per discutere del Centro Sportivo che dovrà sorgere a Ravagnese e proprio in quell’occasione il Sindaco Falcomatà ha chiesto al Presidente di poter avere la nazionale in riva allo Stretto, e così è stato. Ora ci aspetta un periodo di lavoro intenso affinché - ha concluso il numero uno del Comitato reggino, Panuccio- si possa svolgere tutto nel modo migliore possibile”.