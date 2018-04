Autismo: il Comando dei Vigili del Fuoco di Vibo si illumina di blu

Anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia hanno dato il loro contributo nella giornata Mondiale della Consapevolezza dell’autismo del 2 aprile.

Infatti, in linea con le direttive impartite dalla Nazioni Unite, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è da tempo in prima linea sui temi della sicurezza delle persona disabili anche con l’obiettivo di contribuire a far crescere la consapevolezza delle persone su questi temi.

Dal tramonto del primo aprile fino all’alba del 2 aprile la facciata del Comando Provinciale è stata illuminata di blu, colore che rappresenta l’autismo, attraverso la proiezione del simbolo della giornata e dell’hashtag “sfidAutismo” .