Guardavalle. Ex sindaco ferito mentre era in giardino: i colpi esplosi da un balcone

Ha esploso i colpi di fucile prima dal balcone poi si è sparato mentre si trovava nella sala da pranzo e solo dopo è sceso in strada per entrare nella sua auto.

È lì che i carabinieri della stazione locale - arrivati sul posto dopo una chiamata al 112 - ed un funzionario di polizia che era libero dal servizio e che si trovava in zona, lo hanno trovato: nel piazzale difronte alla casa, subito cinturata, D.P., incensurato, era ancora seduto nella sua vettura sul lato guida.

Gli investigatori, dopo una trattativa sono riusciti a recuperare la pistola ma nello stesso tempo si sono accorti che l’uomo era ferito al torace. Così è stato fatto arrivare il 118 che lo ha portato in ospedale.

Questa la ricostruzione della sparatoria avvenuta intorno a mezzogiorno e mezzo di oggi a Guardavalle, in via Nenni, nel corso della quale è stato ferito l’ex sindaco della cittadina, Giuseppe Tedesco (LEGGI I DETTAGLI), attinto dai colpi d’arma esplosi dal terrazzo mentre si trovava nel suo giardino e subito soccorso e trasportato anche lui in ospedale, al Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

Dopo l’accaduto i carabinieri del nucleo investigativo insieme ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Soverato, hanno eseguito un sopralluogo nell’abitazione di D.P., trovando delle armi detenute regolarmente, ma anche una pistola con la matricola abrasa.

I due feriti, intanto, sono stati operati dai medici del Pugliese e sono in prognosi riservata. D.P. è invece piantonato dai carabinieri in stato di arresto.