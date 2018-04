Lutto nel giornalismo crotonese, deceduto lo storico direttore de Il Crotonese

Lutto nel mondo del giornalismo crotonese ma - ci permettiamo di aggiungere - anche in quello calabrese: all’età di 74 anni è venuto a mancare Domenico Napolitano, più comunemente chiamato Michele, storico fondatore e direttore per oltre 30 anni dell’allora settimanale Il Crotonese, poi nel tempo maturato fino a tre edizioni settimanali.

Napolitano, che nei suoi lunghi anni di direzione del periodico locale ha “cresciuto” una lunga schiera di giornalisti, lascia la moglie Milena e i figli Marco e Maria Grazia.

Grazie alla sua determinazione, nel lontano 1980, uscì il primo numero de Il Crotonese, da lui diretto fino al 2012 quando una malattia che lo aveva improvvisamente colpito non gli aveva più permesso di occuparsi della sua “creatura”.

Michele, come amava essere chiamato, era stato corrispondente dalla Calabria per il quotidiano Il Tempo e per l'Agi, l'Agenzia Giornalistica Italia.

Alla famiglia e a tutti i colleghi de Il Crotonese, le più sincere condoglianze da parte dell’editore, del direttore e della redazione di CN24.