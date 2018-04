Beccato con 130 grammi di marijuana e un allaccio abusivo. In manette 50enne

Un 50enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di droga e furto di energia elettrica. È successo nel quartiere Gagliano durante un controllo da parte dei Carabinieri di Catanzaro.

Nel corso delle attività antidroga, i militari hanno infatti eseguito diverse perquisizioni personali, veicolari e domiciliari nei confronti di alcune persone notate mentre si aggiravano, con fare circospetto, nei pressi di un’abitazione non molto distante dalla caserma.

Gli investigatori hanno voluto vederci chiaro decidendo di approfondire il motivo di quel via vai: bussato alla porta di casa del 50enne, G.S, un pregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, sono entrati nell’appartamento e passato al setaccio i vari locali.

All’interno di un mobile del soggiorno hanno così trovato tre pacchetti di cellophane con circa 130 grammi di marijuana, suddivisa in fiocchetti pronti per il successivo confezionamento.

Durante la perquisizione non è poi passata inosservata la quantità di prese, prolunghe e fili della corrente elettrica che, con svariati passaggi attraverso le stanze, creavano un’articolata ragnatela che consentiva l’allaccio abusivo per la fornitura di energia elettrica.

L’uomo è stato quindi arrestato ed è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.