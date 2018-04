L’Arma dei Carabinieri scende in campo con la campagna sicurezza per gli anziani

Si sono protratte anche nel corso di questa appena domenica pasquale le iniziative messe in campo dai militari dell’Arma dei Carabinieri nell’ambito della campagna per la sicurezza degli anziani. Questa volta i militari, d’intesa con i parroci, si sono recati presso alcune chiese del comprensorio lametino ed in particolare Pianopoli, Nicastro, Sant’Eufemia, Gizzeria, Falerna e Nocera Terinese dove, al termine delle funzioni religiose, sono state distribuite delle brochure informative contenenti utili consigli e accorgimenti rivolti alle persone più anziane e sole.

Accorgimenti per la vita che queste persone devono affrontare tutti i giorni, dall’andare in banca, in posta o in altri esercizi pubblici al prendere l’autobus o anche la propria auto; dalle accortezze da tenere quando si cammina per strada a quelle da adottare quando si è in casa da soli. Una sorta di vademecum per evitare le ormai note truffe e quei reati che solitamente colpiscono la fascia più indifesa della nostra società, accanto alla quale si schierano i Carabinieri.