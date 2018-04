I carabinieri di Gioia Tauro hanno arrestato in flagranza di reato, F. Q., 59enne, ritenuto responsabile del reato di evasione. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno sorpreso l’uomo mentre si aggirava in località Sant’Anna di Laureana di Borrello senza essere autorizzato, nonostante fosse ai domiciliari. L’arrestato è stato così sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.