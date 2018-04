Trasmettono partite nel locale con card a uso domestico: 4 denunce

Nella serata di ieri, 31 marzo, i Carabinieri di Serra San Bruno, nel corso di un controllo degli esercizi commerciali ad Acquaro, Arena e Simbario, hanno deferito 4 titolari di esercizi pubblici, che stavano trasmettendo, all’interno dei propri locali, partite di serie A utilizzando tessere Mediaset premium non abilitate all’uso commerciale.

In particolare, in tre di questi casi, erano state utilizzate Smart card abilitate al solo uso domestico, in uno dei casi, invece, il titolare dell’esercizio commerciale, M.G., 32enne originario di Serra San Bruno, è stato trovato in possesso di un decoder non abilitato attraverso il quale, comunque, venivano trasmessi eventi sportivi a pagamento.

Le schede e i decoder sono stati sequestrati penalmente e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.