Sitting volley. Le azzurre al Mondiale, Calabria presente con la villese Battaglia

A Jeju Island (in Corea del Sud) è festa per il sitting volley azzurro, la nazionale italiana femminile ha infatti strappato il biglietto per i Campionati Mondiali 2018 che si terranno in Olanda dal 15 al 22 luglio.

Per le ragazze del direttore tecnico Amauri Ribeiro decisiva è stata la seconda vittoria contro le padrone di casa della Corea del Sud, sconfitte nettamente 3-0 (25-12, 25-22, 25-7).

Al fischio finale la formazione tricolore è così esplosa di gioia, perché il traguardo raggiunto è di quelli storici, non solo per le azzurre, ma più in generale per tutto il movimento italiano del sitting volley, sul quale la Fipav sta investendo in maniera importante.

Come nella prima sfida contro le coreane l’Italia ha sempre comandato il gioco, rischiando qualcosa solo nel secondo set. Nel terzo, invece, non c’è stata gara e l’Italia si è involata verso la prima storica partecipazione ad una rassegna iridata.

“Sono davvero soddisfatto del lavoro svolto dalle ragazze – afferma Amauri Ribeiro - tenevamo tanto a questa qualificazione e lo abbiamo dimostrato sul campo. Partecipando al Mondiale avremo l’occasione di proseguire su questa strada, il nostro obiettivo è cercare di fare sempre meglio e crescere passo dopo passo. Attraverso questi risulti dobbiamo sviluppare sempre di più il sitting volley in Italia e sono convinto che al Campionato del Mondo faremo bene, compiendo un ulteriore salto in avanti per la disciplina”.

“Essersi qualificati al Mondiale è una gioia enorme” ribadisce invece Guido Pasciari, Consigliere Federale referente per il Sitting Volley. “Questa – aggiunge - è la vittoria non solo della nazionale, ma di tutto il sitting e soprattutto della Federazione che sta investendo su questa disciplina. Oggi le ragazze hanno scritto una pagina storica per il sitting volley, non era facile immaginare di partecipare ad una rassegna iridata dopo pochi anni di attività”.

“La qualificazione al mondiale era il nostro grande obiettivo e averla raggiunta ci rende molto fiere, perché insieme al mister e allo staff negli ultimi mesi abbiamo lavorato molto bene. Sapevamo che la Corea era alla nostra portata e la dimostrata è stata la grinta e la determinazione con cui siamo scese in campo. Adesso voglio solo dire “Forza Italia” l’Olanda ci aspetta”, fa eco il capitano Alessandra Vitale.

“Volevamo tantissimo questa vittoria, dietro c’è tanto lavoro e dobbiamo dire grazie al ct Amauri, lui – conclude Giulia Bellandi - è stato il primo a crederci e a noi ha trasmesso la sua carica. Tutto il gruppo è entusiasta, ma allo stesso tempo consapevole che la strada da fare è ancora tanta. Ci presenteremo al Mondiale con la voglia di dare il massimo e speriamo di toglierci belle soddisfazioni”.

LE AZZURRE “QUALIFICATE”

Questo l’elenco delle 12 azzurre che hanno ottenuto la qualificazione mondiale: Giulia Aringhieri, Nadia Bala, Raffaella Battaglia, Giulia Bellandi, Silvia Biasi, Francesca Bosio, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Sara Desini, Michela Magnani, Roberta Pedrelli, Alessandra Vitale.

I RISULTATI