Corto circuito alla lavatrice e la casa va a fuoco, in salvo mamma e due figlie

Un incendio si è sviluppato in una casa al primo piano di un palazzo a Lamezia Terme. Il rogo, causato da un corto circuito della lavatrice, ha distrutto il locale lavanderia dell’appartamento dove, in quel momento, stavano dormendo tre persone: una donna e le due figlie.

Ad accorgersi dell’accaduto è stata proprio la figlia più grande che, svegliata dall'odore acre del fumo, ha dato subito l'allarme. Le tre donne sono infatti uscite di casa e hanno atteso i vigili del fuoco intervenuti sul luogo per domare le fiamme.

L’arrivo di sette unità dei pompieri con due automezzi è valso a spegnere l'incendio evitando che lo stesso si propagasse all'intera abitazione.

Le fiamme hanno completamente distrutto l'elettrodomestico ed alcuni suppellettili che si trovavano nelle vicinanze. Annerimento delle pareti dovuto al fumo denso e acre nei rimanenti locali. Non si registrano danni alla struttura.

Le due bambine, avendo inalato inizialmente del fumo, in via precauzionale, sono state trasportate presso la struttura ospedaliera per un controllo.