Crotone. Controlli nella settimana, sei arresti e altrettante denunce

Sono stati sei gli arresti e altrettante le denunce eseguiti nel corso della settimana, nell’ambito del piano nazionale Focus ‘ndrangheta, disposto dal questore di Crotone, Claudio Sanfilippo.

Negli ultimi sette giorni, dunque, oltre agli arresti e alle denunce, gli agenti hanno controllato in tutto 24 persone, identificato 1759 persone, verificato 225 veicoli, effettuato diversi posti di blocco, elevato 18 multe per violazioni al Codice della Strada; eseguito 8 fermi amministrativi, 18 perquisizioni e hanno accompagnato due persone in Questura per l’identificazione.

NEL DETTAGLIO

Lo scorso 24 marzo, personale della Squadra Mobile e della Volanti ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di G.P., crotonese, 38enne, accusato di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori nei confronti della moglie trentenne.

Nella tarda serata del 26 marzo, gli agenti hanno arrestato invece C.A., 28enne, per porto abusivo d’arma da fuoco, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di droga. Il 28enne, infine, è stato segnalato al Prefetto come assuntore di stupefacenti. Durante un controllo è stato trovato con un revolver a tamburo senza munizionamento, un coltello da cucina e 0,6 grammi di marijuana.

Nella mattinata del 28 marzo, denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di droga, C.S.V., crotonese 23enne: dopo una perquisizione gli agenti hanno trovato nel bagno di pertinenza dell’abitazione e sotto delle tavole di legno poste sulla pavimentazione, tre involucri di cellophane termosaldato con dentro marijuana, per un peso lordo complessivo di 33,4 grammi, il tutto sequestrato.

Il 29 marzo la Squadra Volanti ha arrestato I.M., crotonese, 56enne, per furto aggravato e continuato. Nella stessa circostanza, è stato denunciato in stato di libertà G.P., 47enne, per furto aggravato.

Sempre il 29 marzo sono stati arrestati, A.F.A., 24enne, e M.J., 25enne, entrambi del Bangladesh, per furto con strappo. Lo stesso giorno gli agenti hanno denunciato T.C., crotonese 50enne, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e porto di armi od oggetti atti ad offendere: durante il controllo è stato trovato con due boccette di metadone e un coltello a serramanico di 16 cm.

Nel pomeriggio del 30 marzo, personale della Mobile ha arrestato C.B., 21enne, eseguendo a suo carico un provvedimento emesso il 29 marzo dal Tribunale di Milano, con il quale è stata disposta la sostituzione della misura dell’Obbligo di Presentazione alla polizia con quella della custodia in carcere. Dopo le formalità è stato associato presso la casa circondariale cittadina.

Infine il 30 marzo, personale della Volante ha denunciato in stato di libertà S.F., 47enne con numerosissimi precedenti di Polizia, attualmente sottoposto ai domiciliari: è accusato di danneggiamento aggravato.