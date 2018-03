Coppa America vela, ok alla richiesta della manifestazione di interesse del Circolo Velico

La Federazione italiana vela ha approvato la richiesta di manifestazione di interesse del circolo velico di Reggio Calabria per la tappa italiana della Coppa America. È quanto rende noto Fabio Colella, Consigliere Federale Fiv.

Il Circolo Velico Reggio, così, viene annoverato tra i Circoli più importanti in Italia, tanto da avere il credito dell’attenzione di Laurent Esquier del Challenger of Record America’s Cup 36 che il 26 marzo ha risposto che valuterà la candidatura, proposta dal Circolo, per la città di Reggio Calabria affidando al Race Commissioner Matteo Plazzi di prendere i dovuti contatti.

Al momento le città in corsa sono due: Napoli e Reggio. Per questo motivo il circolo velico ha deciso di avviare le procedure per creare un comitato organizzativo al quale prenderanno parte Confindustria, Camera di Commercio, Comune di Reggio Calabria, Giorgio Sotira amministratore del Porto delle Grazie, il Presidente della regione e l’Assessore allo Sport e Turismo Gianni Nucera, la nuova delegazione parlamentare e il Coni regionale.

Il tutto per avviare una collaborazione istituzionale per evitare contrasti in quanto l’evento si svolgerà nel 2019 e più di un anno potrebbero essere sufficienti per organizzare la candidatura.