Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale verificatosi sulla statale 280 dei Due Mari. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto che si sono scontrate nei pressi dello svincolo per Lamezia.

Una delle persone a bordo di uno dei mezzi è rimasta ferita e trasferita in ospedale con una ambulanza. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi del caso, l’Anas per regolare la circolazione e l’Aci global.