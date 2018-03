Bagno di fedeli alla tradizionale Via Crucis

Bagno di fedeli, stamani, nell'incantevole centro storico di Rossano per partecipare alle "Vie Crucis Viventi" tra fede e devozione. Stasera, dopo l'azione liturgica in Cattedrale presieduta dal Padre Arcivescovo: monsignor Giuseppe Satriano, si darà vita alla tradizionale "Processione dei Misteri" con partenza, alle 18:30, dalla Chiesa dell'Addolorata.

La Processione, quest'anno, sarà accompagnata dall’Associazione Musicale “M° Aldo Lalumia” Città di Serradifalco (Caltanisetta). Al rientro, prima della chiusura di tutte le statue che rappresentano la Passione di Cristo, ci sarà il messaggio finale da parte dell’Arcivescovo. Sabato 31 marzo, alle ore 09:30, Ufficio delle Letture in Cattedrale. La Chiesa dell’Addolorata, per l’occasione, sarà aperta al pubblico, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, per meditare dinanzi al Cristo morto aspettando la sua Risurrezione.

Alle ore 19, poi, ci sarà un momento di preghiera a cura della Confraternita dell’Addolorata. Alle ore 22, in Cattedrale, è in programma la "Veglia Pasquale" presieduta da Giuseppe Satriano (Arcivescovo della Diocesi di Rossano-Cariati).