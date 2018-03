Controlli a Crotone: un arresto e 2 denunce per furti e droga

Personale della Squadra Volanti di Crotone ha tratto in arresto I. M., 56enne crotonese, per furto aggravato e continuato di energia elettrica.

In particolare, l’arrestata, proprietaria di uno stabile nella periferia cittadina, avrebbe dato in fitto i vari appartamenti senza alcuna stipula di contratto di locazione né, tantomeno, quelli relativi alla fornitura di energia elettrica ed acqua, a cui avrebbe “rimediato” tramite la manomissione dei contatori, e l’allaccio abusivo alle reti. Nella stessa circostanza, uno degli affittuari dello stabile, G. P., 57enne crotonese, è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato di energia elettrica.

Infine, personale della Squadra Volanti ha deferito in stato di libertà T. C., 50enne, per detenzione ai fini di spaccio di droga e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Durante il controllo, infatti, è stato trovato in possesso di due boccette di metadone e un coltello a serramanico di 16 cm.