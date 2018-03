Blitz con cani antidroga: marijuana e cocaina nel centro storico di Crotone

I Carabinieri della Compagnia di Crotone hanno attuato nel centro storico cittadino uno straordinario servizio di controllo del territorio. I militari dell’Arma, durante le attività e con l'aiuto delle unità cinofile del Comando Provinciale della Guardia di Finanza pitagorica, hanno così scoperto in un edificio abbandonato, in via Uccialì, 100 grammi di marijuana e 2 di cocaina.

La droga era stata ben nascosta in un tubo di plastica. Sono ora in corso delle indagini a cura dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri e della Stazione di Crotone.