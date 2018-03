Dalla Svizzera alla Calabria con pistola e munizioni, arrestato 64enne

Un autotrasportatore, P.G., 64enne nativo di San Calogero, ma residente in Svizzera, era in vacanza con la propria famiglia per le prossime festività pasquali quando nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione locale, nel corso di un controllo a casa sua, hanno trovato all’interno di una credenza in cucina una pistola calibro 6.35 e 48 munizioni calibro 7.65.

Accanto all’arma ed ai proiettili vi erano anche 2.300 euro in banconote di diverso taglio. Una vacanza armata che grazie al tempestivo intervento dei militari ha permesso un ulteriore risultato positivo nell’ambito delle attività di contrasto alla detenzione abusiva di armi clandestine nel territorio.

Terminate le operazioni tutto il materiale è stato sequestrato, mentre l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.