Incendi: deposito di mobili distrutto dalle fiamme a Crotone

Questa notte i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Crotone sono intervenuti in località Passovecchio nel comune di Crotone per un incendio sviluppatosi in un capannone di circa 900 mq ed adibito a deposito di mobili.

Sul posto sono dovute arrivare ben quattro squadre dei pompieri con altrettanti mezzi antincendio ed un'autoscala. Il materiale contenuto all'interno è andato completamente distrutto. L'elevata temperatura ha provocato la caduta del tetto e di alcune pareti della struttura. Ma nessun danno a persone è stato fortunatamente registrato.