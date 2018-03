Presentato a Catanzaro il Festival “Savuci Art Exsperience”. Bruno: “iniziativa straordinaria”

Riccelli - Rumolo - Scicchitano - Bruno - Dornetto

Una “iniziativa straordinaria per il recupero delle aree interne che rappresentano la storia e la ricchezza del nostro territorio”. E’ quanto sostiene il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, che questa mattina nella Sala Giunta della Provincia di Palazzo di Vetro ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del “Savuci Art Experience” organizzato dall’associazione “Effetto Stendhal”, presieduta da Francesco Scicchitano. Dopo mesi di lavoro, infatti, le associazioni che hanno raccolto la sfida di trasformare Savuci da borgo abbandonato a centro vitale di cultura, arte e umanità tagliano il traguardo della costruzione di un Festival culturale ed artistico che si terrà presso Borgo Savuci sabato 14 aprile. Con il presidente Bruno, Scicchitano, c’è anche Rosa Rumolo compagna del presidente dell’associazione “Effetto Stendhal”, straordinaria artista orafa, l’assessore comunale di Fossato Serralta Barbara Dornetto e Gianfranco Riccelli, leader degli “Arangara” al quale Francesco Scicchitano ha chiesto di diventare direttore artistico del Borgo.

“A queste associazioni va il nostro ringraziamento più sentito perché prima di tutto si tratta di cittadini che stimolano e spingono le amministrazioni a fare di più nella direzione della promozione del territorio e della cultura – ha dichiarato ancora il presidente Bruno -. Questo Festival, che vanta anche la collaborazione con il Comune guidato dal sindaco Domenico Raffaele, dimostra sul campo che la partecipazione e la sinergia tra associazioni e istituzioni produce frutti concreti soprattutto dove c’è più bisogno di una speranza, come nei piccoli borghi patrimonio e gioiello delle nostre realtà”.

Le associazioni culturali – “Effetto Stendhal”, presieduta da Francesco Scicchitano e “Il Mantello” guidata da Lucio Bramato nel 2014 hanno partecipato ad un bando del Comune di Fossato Serralta per l’assegnazione di case con lo scopo di ripopolare questo splendido angolo di storia e natura ai piedi della Sila. Il bando era finalizzato a creare turismo e attività culturali ha permesso ai sodalizi “Effetto Stendhal” e “Il Mantello” di affrontare un intenso percorso di lavoro volto alla riqualificazione di Savuci. Ci sono voluti due anni, ma il Borgo è pronto e si apre a quanti vorranno visitarlo apprezzando i percorsi tematici a sfondo artistico creato da persone appassionate che hanno pensato a tutto, e proprio a pochi giorni da Natale.

“L’obiettivo di quello che noi presentiamo come un progetto partito dal basso è di riportare in vita in questo borgo attraverso una serie di iniziative culturali e la presenza di laboratori artistici aperti a tutti – rimarca Francesco Scicchitano che in questa avventura è affiancato dalla compagna, straordinaria artista orafa, Rosa Rumolo -. L'evento del 14 aprile inaugurerà la strada tracciata dalle associazioni e vedrà la partecipazione di diversi artisti e artigiani provenenti da molte regioni e prenderà il via dalle dieci del mattino. Ogni particolare dell’evento è stato curato nei dettagli, dal servizio navetta per il trasporto del pubblico al fine di renderne agevole l'afflusso fino alle esibizioni artistiche in programma tra cui seminari di yoga, corpi di ballo, ricca mostra di artigianato, uno spazio di vide arte, street art live painting e un esibizione musicale dei gruppi dal Salento e del gruppo Arangara alle ore 21. Saranno presenti stand enogastronomici e diverse attrattive, che renderanno l' idea di un evento unico. Vogliamo rilanciare e promuovere le attività culturali nel territorio della presila ponendo a centro l'idea di riportare in vita Borgo Savuci con l'arte e la creatività”. Ad illustrare il programma nei particolari anche Rosa Rumolo che si occuperà di uno dei laboratori che rivitalizzeranno il borgo anche dopo il 14 aprile: l’intenzione, infatti, è quella di promuovere attività legate all’artigianato, alla scultura, alla filosofia “con una galleria per artisti che potranno esporre a turno per un mese, infatti abbiamo già richieste che coprono fino alla fine dell’anno”.

“Abbiamo anche una biblioteca con duemila volumi donati da tanti amici – conclude Scicchitano - e lavoriamo per l’individuazione di spazi per realizzare cinema all’aperto. Insomma, lo sforzo è massimo per far vivere Savuci dal 15 aprile in avanti”. Non manca, quindi, anche l’apporto del Comune di Fossato Serralta, che ha organizzato altre importanti iniziative volte alla rivitalizzazione del borgo che si terranno il prossimo 31 marzo.

“Dai momenti di confronto iniziale anche un po’ accesi è nata una importante collaborazione – ha detto l’assessore Dornetto che ha portato i saluti del sindaco Raffaele -. Partecipiamo attivamente alle attività di rinascita di Savuci e siamo a disposizione. Abbiamo anche l’intenzione di intervenire sulla toponomastica per dare alle vie i nomi di artisti”. “Grazie a questi artisti Savuci è ancora lì – ha detto Gianfranco Riccelli – e può rivivere. Sono felice della proposta che mi è stata fatta, questa operazione ha un grande valore culturale”. A portare il proprio contributo alla presentazione anche Maurizio Leone, istruttore di scacchi della Calabria Open.

Si parte quindi alle 10, mentre dalle 16 alle 24 ci sarà un servizio navetta gratuito da Maranise e Savuci. Il primo appuntamento è con la dimostrazione di shiatsu professionale a cura di Rita Leone, e quindi il corso di Yoga a cura di Luciano Tsumaropulos.

Alle 12: duo chitarra-soprano “Giovani parole Giovani Suoni”, Fernanda Iritano, Diego Smiraglio. Allo stesso orario apre il mercato di artigianato: esposizione di ceramiche, sculture in legno, prodotti in canapa (Canapatia); gioelleria; batik decolorato e incisione su pietra; sculture in pietra leccese; pastelli su pastelmat; la dimostrazione di scacchi di Calabria Open.

Alle 15: Dj set Luciano, from Cosca Jonica Old days. Alle 16: performance di Live painting, Morne Sonny (Block crew); scultura in legno by Il Cagno. Alle 17: live music di Celeste Iritano, Balli e canti popolari dal Salento. Alle 18: inaugurazione della Galleria Effetto Stendhal, espongono D.M.S. e Francesco Leone. Alle 19 in scena la Compagnia di Danza ASCD di Luisa Squillacioti. Alle 20: XANTO Anarcopunk, audio visual art, a seguire Tributo punk a Fabrizio De Andreè. E, quindi, alle 21 il concerto degli Arangara, Gianfranco Riccelli. Food and beverage a cura di The official Bar- Ristorante.