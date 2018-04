A Crosia il Campionato regionale di ginnastica ritmica

È grande l’attesa al Palazzetto dello Sport di Crosia – Mirto per centinaia di atleti provenienti da tutta la Calabria, in occasione del Campionato Regionale di Ginnastica Ritmica.

L’evento, promosso dal Presidente del Comitato di Vibo Valentia e vice presidente Csen Calabria, Luigi Papaleo, è organizzato in partnership con l’Asd Fitness Club e del suo eccellente team diretto dalla Maestra Fabiana Tedesco. e con il patrocinio del Comune di Crosia.

“Sono molto emozionata e soddisfatta – commenta Fabiana Tedesco – perché quest’anno siamo riusciti ad ottenere che l’evento si svolga proprio nella nostra cittadina. Questo, principalmente perché abbiamo creato una squadra eccellente, che ogni anno si distingue nel corso dei campionati per numero e risultati. Considerata la rilevanza della manifestazione – sottolinea - che avrà risonanza regionale e che vedrà la partecipazione di centinaia di atleti provenienti da tutto il territorio calabrese, credo sia per tutta la comunità un motivo d’orgoglio accogliere l’evento, anche per promuovere l’immagine del nostro comune”.

“Mirto Crosia, infatti, – conclude Tedesco - vanta una tradizione sportiva lunga e illustre in numerose discipline e ha l’ambizione di continuare a forgiare talenti e giovani atleti che portino avanti il nome del territorio con onore”.