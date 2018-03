“Nuova consapevolezza nella scuola”: premio a docente Istituto Pertini – Santoni

È assegnato alla professoressa Caterina Cotroneo, docente dell'Istituto Pertini – Santoni, il premio “Nuova consapevolezza nella scuola” istituito dall'assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Crotone, giunto alla seconda edizione.

Il premio evidenzia l’azione di quel docente che è stato capace di trasmettere non solo il sapere e la passione per lo studio ai suoi studenti ma anche proporre buone prassi innovative capaci di rendere gli stessi protagonisti attivi della vita cittadina.

Come comunica l'assessore alla Pubblica Istruzione Antonella Cosentino, il premio per il 2018 è assegnato a Caterina Cotroneo ispiratrice del concorso “Centro Storico in Fiore”, quest'anno giunto alla quarta edizione che coinvolge non solo gli alunni dell'Istituto ma l'intera comunità cittadina chiamata a sostenere la valorizzazione di un luogo importante della città.

L’assessorato alla Pubblica Istruzione ha concordato, all’inizio dell’anno scolastico, con le scuole aderenti un percorso di coinvolgimento diretto degli alunni delle scuole crotonesi nella vita amministrativa della città proponendo temi per la valorizzazione del tessuto urbano della città ed allo stesso ha sostenuto tutte le proposte che sono arrivate dalla scuola destinate a stimolare la creatività dei giovani per renderli protagonisti nella promozione della loro città.

Protagonisti di questo percorso sono naturalmente i ragazzi ma anche dirigenti scolastici e docenti i quali hanno favorito con la loro attività quotidiana la crescita come cittadini attivi dei giovani studenti della città di Crotone.

L’amministrazione, attraverso il premio “Nuova consapevolezza nella scuola”, che ha cadenza annuale, intende evidenziare alla pubblica estimazione il docente che ha proposto buone prassi innovative.

Il premio sarà consegnato al professoressa Cotroneo nel corso di apposita cerimonia nella Sala Consiliare nei prossime settimane.