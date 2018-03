Spacciava droga ai domiciliari, arrestato 25enne pregiudicato

Nella serata di ieri, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cosenza, durante un servizio di perlustrazione, hanno notato un 25enne pregiudicato agli arresti domiciliari, mentre, sull’uscio della propria abitazione, spacciava alcuni grammi di cocaina in cambio di 400 euro in contanti. Notato dai Carabinieri, è stato subito bloccato insieme all’acquirente.

Nella sua casa, in un cassetto di un mobile della camera da letto, sono stati trovati 11.800 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio, un bilancino di precisione e materiale per il taglio ed il confezionamento della droga, tutto sottoposto a sequestro. L’uomo è stato tradotto nel carcere cittadino.