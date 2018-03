Capistrano. Sindaco (Udc), aumento indennità consiglieri: “ridicolo”

Marco Martino

Marco Martino, Sindaco di Capistrano, nel vibonese, ed esponente dei Giovani dell’Udc, non usa mezzi termini definendo la vicenda dell’aumento dei vitalizi da parte dei consiglieri regionali calabresi come “ridicola”.

“Nella regione più povera d’Europa – commento infatti Martino - quantomeno un primato possiamo tradurlo in azione conclusa ovvero, l’aumento dei vitalizi dei consiglieri … in misura pari all’ 1,1 %. Mi sento indignato in qualità anche di amministratore ricoprendo la carica di Sindaco perché mentre i problemi dei Calabresi sono ben altri, vi è chi legifera per l’aumento della propria indennità economica”.

Per dimostrate che questo modo di operare possa essere considerato “fallimentare”, “vi è – prosegue il primo cittadino - chi inneggia ad una seconda candidatura a mio avviso per un preciso scopo ovvero trasformare la nostra regione in territorio da terzo mondo”.

Così, secondo Martino, “si inneggia all’antipolitica” sottolineando come “Oliverio e la sua amministrazione stanno consegnando in mano ai movimenti di protesta l’entità territoriale politica. E come potrebbe essere il contrario. Mancano serie programmazioni di valorizzazione del territorio, corretto funzionamento dei servizi regionali, uno snellimento burocratico che ad oggi è stato distruttivo, manca l’urbanizzazione, occupazione, valorizzazione, manca responsabilità, manca tutto, in questa regione manca tutto”.

“Invece di recidere l’ennesimo colpo alla dignità di povertà che la condizione sociale vive oggi giorno – conclude Martino - bisognerebbe guardare alla realizzazione di un progetto che possa dare respiro alla nostra Calabria e non alle tasche della Casta”.