Ecco gli eventi per la Settimana Santa nella Città del Codex

Al via i riti della Settimana Santa nella Città del Codex all’insegna della fede e della devozione. Si inizia mercoledì 28 marzo con la Santa Messa del Crisma, alle ore 17:30, celebrata da S.E. Monsignor Giuseppe Satriano in Cattedrale con la presenza di tutti i sacerdoti dell’intera diocesi.

Giovedì 29 marzo, come di consueto, ci sarà la Santa Messa, in tutte le chiese, con la consueta lavanda dei piedi agli apostoli. I tanti fedeli, a seguire, potranno ammirare, andando in giro per le diverse chiese (queste rimarranno aperte fino alle ore 24) dello Scalo e del centro storico, gli altari della reposizione per vivere alcuni momenti di preghiera e di adorazione.

Venerdì 30 marzo, come di consueto, si darà vita, nel centro storico bizantino, alle diverse “Vie Crucis Viventi” con il Cristo che porta la croce in spalla percorrendo le vie della città antica. Queste sono: l’Addolorata (alle ore 05:00), San Domenico (alle ore 05:15), San Nilo (alle ore 05:30) e San Bartolomeo (alle ore 06:00). Alle ore 16:00, in Cattedrale, ci sarà l’Azione Liturgica presieduta dal Padre Arcivescovo: S. E. Monsignor Giuseppe Satriano.

Alle ore 18:30, invece, si darà vita alla tradizionale “Processione dei Misteri” con partenza dalla Chiesa dell’Addolorata. La Processione, per l’occasione, sarà accompagnata, quest’anno, dall’Associazione Musicale “M° Aldo Lalumia” Città di Serradifalco (Caltanisetta).

Al rientro, prima della chiusura di tutte le statue che rappresentano la Passione di Cristo, ci sarà il messaggio finale da parte dell’Arcivescovo. Sabato 31 marzo, alle ore 09:30, Ufficio delle Letture in Cattedrale. La Chiesa dell’Addolorata, per l’occasione, sarà aperta al pubblico, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, per meditare davanti al Cristo morto aspettando la sua Resurrezione. Alle ore 19, poi, ci sarà un momento di preghiera a cura della Confraternita dell’Addolorata.

Alle ore 22, in Cattedrale, è in programma la Veglia Pasquale presieduta da S.E. Monsignor Giuseppe Satriano (Arcivescovo della Diocesi di Rossano-Cariati).

I tanti fedeli sono invitati a partecipare ai significativi riti della Settimana Santa nella Città del Codex all’insegna della fede e della devozione.