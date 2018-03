Svaligiano una tabaccheria durante la pausa pranzo, arrestati due ladri in trasferta

Un 55enne e un 38enne di Napoli sono stati arrestati ieri dai Carabinieri a Luzzi nel corso di una rapina ad una tabaccheria.

I militari, su segnalazione del proprietario di un bar tabacchi, sono intervenuti in via Roma, dove i due stavano perpetrando un furto e sono riusciti a bloccarli mentre tentavano di fuggire con in mano un ricco bottino composto da: 4.175 euro; 12 stecche di sigarette di varie marche, per un valore di 540 euro; 37 ricariche telefoniche di vari gestori, per un valore di 335 euro; numerosi gratta e vinci, per un valore di 1.597 euro.

I due sono poi stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare, e proprio all’interno della loro auto sono stati rinvenuti dai militari 13 chiavi alterate e 10 grimaldelli di vario genere, sottoposti a sequestro.

La refurtiva è stata restituita al tabaccaio, mentre i due ladri sono stati ristretti presso le camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri di Rende.