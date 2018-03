Rubano carta di credito e prelevano al bancomat: in arresto due marocchini

La Polizia di Lamezia Terme ha arrestato un 26enne, H.M. e un 34enne, B.Y., entrambi marocchini ma residenti a Lamezia Terme e con precedenti per reati patrimoniali.

La segnalazione è arrivata da parte di un cittadino che aveva ricevuto sul suo cellulare un sms sospetto che confermava un prelievo bancario, di conseguenza una Volante - allertata dalla sala operativa del Commissariato - si è recata nei pressi dello sportello bancomat per accertarsi si quanto stesse accadendo.

Giunta sul posto la pattuglia ha notato due persone che - alla sua vista - si sono date subito alla fuga, così li hanno raggiunti e dopo averli bloccati li hanno perquisiti trovando addosso al primo la carta di credito appena rubata, mentre l’altro cercava di disfarsi del bancomat.

In seguito ai rilievi è stato scoperto che la vettura della vittima era stata forzata e che era stato portato via il portafoglio contenente le carte. Per la coppia di ladri è scattato subito l’arresto, convalidato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Scavello.