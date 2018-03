Galleria “Santomarco”, iniziati i lavori

Più di 100 tecnici della Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici sono all’opera da questa mattina per ripristinare i binari danneggiati all’interno della galleria “Santomarco”, sulla linea Paola – Cosenza. Gli operai sono a lavoro per ripristinare il tratto rimasto danneggiato a seguito del deragliamento del treno, e per rinnovare i tratti di rotaia, come da pianificazione per l’anno in corso.

Saranno inoltre eseguiti lavori di manutenzione, conseguenti al mancato utilizzo dell’infrastruttura durante il periodo di sequestro, per ripristinare il corretto funzionamento dei deviatoi e degli impianti tecnologici. Lavori sono iniziati dopo accurate visite tecniche, effettuate nei giorni scorsi, che hanno permesso di definire un cronoprogramma degli interventi immediati e a medio-lungo termine

La fine dei lavori è prevista per il 30 aprile, in considerazione anche dell’estensione della galleria (oltre 15 chilometri). A conclusione della prima parte di interventi immediati, si dovrà attendere il definitivo dissequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria per la riattivazione dell’esercizio ferroviario.