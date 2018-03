Incendio in una casa a Mileto. Salvato cagnolino dalle fiamme

Un incendio si è sviluppato in una casa in via Cavour a Mileto. L’incendio, che si è propagato probabilmente all’interno della cucina, ha distrutto tutti gli arredi.

Al momento dell’incendio all’interno dell’abitazione si trovava un cagnolino che è stato salvato dai Vigili del fuoco che successivamente lo hanno affidato alle cure di un veterinario.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha limitato la propagazione del rogo. Sul posto sono intervenute tre squadre, complessivamente 10 unità, con autoscala e autobotte di supporto.