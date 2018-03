Perseo, assoluzione definitiva per l’avvocato Scaramuzzino

Assoluzione definitiva per Giovanni Scaramuzzino, l’avvocato accusato di concorso esterno in associazione mafiosa nell’operazione Perseo. Il legale esce di scena dal processo per decisione della Procura generale che ha rinunciato al ricorso in Cassazione.

L’avvocato era stato condannato in primo grado a 3 anni dal Tribunale di Lamezia per le truffe assicurative e assolto, invece, per il reato concorso esterno in associazione mafiosa (il pm aveva chiesto 12 anni). In appello poi era stato assolto “perché il fatto” non sussiste per i due capi d’accusa (la procura aveva ribadito la richiesta di condanna a 12 anni).

Scaramuzzino è stato dunque assolto sia per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa che per le truffe assicurative. Assoluzione che è divenuta definitiva poiché la procura generale non ha proposto appello in Cassazione. “

Il processo “Perseo” si era concluso con la condanna di tutti e 21 gli imputati che avevano scelto il rito ordinario e che erano stati arrestati insieme ad altre 43 persone nell’operazione antimafia “Perseo”, scattata il 26 luglio 2013 contro la cosca Giampà di Lamezia Terme e condotta dalla Dda di Catanzaro assieme a polizia, carabinieri e guardia di finanza. La Corte Suprema, invece, si dovrà pronunciare per gli altri 20 imputati condannati con il rito ordinario dal Tribunale di Lamezia e poi dalla Corte d’Appello di Catanzaro a luglio 2017.