Autorità idrica della Calabria, tra i 40 Comuni anche quello di Girifalco

C'è, anche, il Comune di Girifalco tra i 40 Comuni che formeranno l’assemblea della nuova Autorità idrica della Calabria (Aic). L’Autorità idrica della Calabria è stata istituita con Legge regionale 18 maggio 2017, 18 Disposizioni per l’organizzazione del servizio idrico integrato. E’ l’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato, nel territorio comprendente l’intera circoscrizione regionale.

L’Aic è un ente pubblico, rappresentativo della Città metropolitana di Reggio Calabria e dei Comuni della Calabria, e effettua l’esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche. L’Assemblea, della quale fa parte anche il sindaco Cristofaro, rappresenta l’organo centrale per il funzionamento dell’Autorità, responsabile di decisioni quali la scelta della forma di gestione, la determinazione delle tariffe per l’energia e il gas e dei livelli di qualità del servizio.