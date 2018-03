Crotone. Pd cede alle lusinghe di Sculco: sì a Pugliese presidente della Provincia

Enzo Sculco

Una delegazione del Pd provinciale, con il testa il segretario Gino Murgi ed il presidente dell'assemblea, Mario Galea, si è recata nel pomeriggio al Comune di Crotone.

Una visita legata alla presentazione delle candidature alla presidenza della Provincia di Crotone, che scadono nelle prossime ore, e concretizzatasi in ciò che Cn24 aveva anticipato già nei giorni scorsi (LEGGI).

Sarà infatti Ugo Pugliese, sindaco della capoluogo pitagorico, il candidato unico a presidente dell'ente, avendo ricevuto l'avallo anche dal Partito democratico provinciale.

A ricevere Murgi e Galea c’erano il primo cittadino ma anche Enzo Sculco, dominus dell'operazione, e non solo. L'ufficialità ancora non c'è perché, per correttezza, Murgi intende rendere edotti della situazione anche i sindaci del Pd, che ha convocato per domani.

Una precedente riunione, la scorsa settimana, era saltata e ciò aveva indotto i Demokratici ad andare per la loro strada, indicando proprio Pugliese al posto del primo cittadino di Cutro, Divuono.