VolleYnsieme Lamezia Campione Regionale Under 20

Non si spegne l'eco di grande entusiasmo in casa VolleYnsieme Lamezia che ha conquistato la scorsa settimana il prestigioso titolo di Campione Regionale Under 20 e quindi l'accesso alla Finale Nazionale del prossimo 31 maggio in quel di Agropoli.

Il Progetto fortemente voluto dal consorzio lametino, ha visto premiati gli sforzi di un gruppo di ragazzi più giovani rispetto al limite di età previsto dal Campionato (sono per lo più Under 18) che hanno giocato tutto l'anno in Serie C guidati dall'ottimo tecnico Checco De Fina, gruppo che è poi naturalmente confluito in un progetto più ampio, appunto quello dell'under 20 che assume la fisionomia di una vera e propria rappresentativa guidata da Piccioni e da Torchia in questa prima fase Regionale, ma che vedrà in occasione della Finale profondere lo sforzo massimo da parte di tutto lo Staff Tecnico e Dirigenziale.

Del Progetto fanno parte infatti alcuni atleti arrivati in prestito al consorzio lametino, rappresentativi della società di spicco della Pallavolo Calabrese, la Callipo Calabria Volley, come il libero Ernesto Torchia, componente della rosa della squadra di Superlega della società Vibonese ed originario di Lamezia; i centrali Domenico Paradiso e Andrea Augello anch'essi originari di Lamezia; il giovanissimo Umberto Sorrenti schiacciatore Vibonese del 2001; l'opposto reggino di scuola Luck Volley Davide Mafrici che disputa il campionato nazionale di serie B con al VolleYnsieme Lamezia ed il giovane centrale catanzarese della CSG Catanzaro Riccardo Leone.