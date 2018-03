Pavimento pericoloso all’ospedale a Cetraro. Donna si provoca distorsione

Una donna ha riportato una brutta distorsione dopo essere caduta nell’area l'area degli ambulatori dell'ospedale di Cetraro, dove era in attesa per fare una visita. La causa della caduta è stato il pavimento sconnesso che già da tempo è in queste condizioni ed è un pericolo per pazienti, medici e tutto il personale sanitario. L’increscioso impedimento era stato segnalato dai dottori più volte alla direzione aziendale, senza, però, alcun riscontro. La donna, subito portata al pronto soccorso, si è riservata di agire per vie legali.